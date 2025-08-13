Швейцария наложила санкции на Ижевский механический завод

12 августа Швейцария расширила свои санкции против России, включив в список АО «Ижевский механический завод». Об этом сообщается на портале правительства страны. В результате новых мер санкции затронули 14 физических и 41 юридическое лицо из России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба концерна «Калашников» Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

В июле «Ъ-Удмуртия» писал, что под ограничения Европейского союза попали АО «Ижевский механический завод», входящее в группу оружейного концерна «Калашников», ООО «Аэроскан» (производит БПЛА, входит в группу Zala Aero) и его владелец и основатель Никита Захаров. В июне «Аэроскан» и концерн «Калашников» попали в санкционный список Новой Зеландии.

В мае в новый пакет санкций ЕС были включены две удмуртские компании. Они специализируются на разработке и производстве беспилотников — ООО «Финко» и ООО «Беспилотные летательные системы». Тогда ЕС обосновали санкции тем, что ижевские предприятия поставляют БПЛА для боевых и разведывательных целей в рамках специальной военной операции (СВО).