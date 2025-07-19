ИМЗ и основатель компании «Аэроскан» Никита Захаров попали под санкции Евросоюза

Европейский союз (ЕС) опубликовал 19 июля новый санкционный список: под ограничения попали АО «Ижевский механический завод», входящее в группу оружейного концерна «Калашников», ООО «Аэроскан» (производит БПЛА, входит в группу Zala Aero) и его владелец и основатель Никита Захаров. Документ опубликован на онлайн-портале союза. Соответствующее решение Совет ЕС принял в Брюсселе 18 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба концерна «Калашников» Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

На указанные предприятия и господина Захарова наложили санкции за, указывает ЕС, «поддержку действий, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Всего в новый санкционный список вошли 14 физических и 41 юридическое лицо.

В июне «Ъ-Удмуртия» писал, что «Аэроскан» и концерн «Калашников» попали в санкционный список Новой Зеландии. В мае в новый пакет санкций ЕС были включены две удмуртские компании. Они специализируются на разработке и производстве беспилотников — ООО «Финко» и ООО «Беспилотные летательные системы». Тогда ЕС обосновали санкции тем, что ижевские предприятия поставляют БПЛА для боевых и разведывательных целей в рамках специальной военной операции (СВО). В общей сложности в майский санкционный список ЕС вошли 17 физических и 58 юридических лиц.