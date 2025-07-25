Эксперт: на Кубани дефицит специалистов заполнится не ранее чем через 8-10 лет

В России за первые шесть месяцев 2025 года иностранцам выдали почти 114 тыс. разрешений на работу, из них порядка 40 тыс. пришлось на высококвалифицированных специалистов из КНР, Турции, США, государств ЕС: на врачей, инженеров, IT-специалистов, преподавателей, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу МВД. Как пояснила «Ъ-Кубань» международный HR-эксперт и основатель HR-академии Элла Деткова, в Краснодарском крае квалифицированные иностранные специалисты укрепляют рынок труда своей компетенцией, а регион становится более сильным и конкурентоспособным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как отмечает госпожа Деткова, на Кубани образовался существенный дефицит высококвалифицированных специалистов, который можно заполнить не ранее, чем через 8-10 лет, когда вырастет новое поколение, либо эти вакансии нужно замещать персоналом извне.

«В силу определенных экономических обстоятельств в 2025 году на рынок труда вышло большое количество специалистов. Но уровень их компетенций зачастую не соответствует требованиям работодателей. Врачи, инженеры, преподаватели – все это специалисты интеллектуальных профессией, и эти профессии, в Краснодарском крае в дефиците»,— комментирует собеседница «Ъ-Кубань».

Как отмечает Элла Деткова, сегодня предприниматели готовы обсуждать индивидуальные условия и предлагать хорошие компенсационные пакеты высококлассным специалистам: врачам, к которым пациенты будут выстраиваться в очередь, инженерам, способным реализовать сложные инновационные проекты, преподавателям вузов, способным вывести учебные программы на более высокий уровень.

«Для Краснодарского края это позитивная и выгодная тенденция. Важно продумать интеграцию иностранных специалистов в российские компании и сделать это частью HR-стратегии. Особенно если их будет много»,— резюмирует госпожа Деткова.

Андрей Пугачев