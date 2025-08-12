Инспекторов МАГАТЭ уведомили об обстреле ВСУ вблизи Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция уведомила Международное агентство по атомной энергии об обстреле со стороны ВСУ вблизи объекта. Об этом сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

«Непрекращающиеся обстрелы создают прямую угрозу физической целостности критически важной инфраструктуры станции, что может привести к тяжелейшим последствиям»,— отмечает пресс-служба объекта. В заявлении говорится, что украинская армия вела непрерывный массированный артиллерийский огонь с утра 12 августа.

Целью ВСУ стала территория промзоны и объекты, прилегающие к площадке ЗАЭС. В результате произошло возгорание в районе гидротехнических сооружений станции. На данный момент пожар локализован, пострадавших нет. Радиационный фон на промплощадке объекта и прилегающей территории не превышает норму.

О предыдущей атаке пресс-служба ЗАЭС сообщала 6 августа. Тогда были выбиты окна в зданиях типографии и транспортного цеха АЭС. В начале августа один человек погиб в результате обстрела в районе объекта. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина называла ситуацию на объекте критической из-за участившихся атак ВСУ.

Запорожская АЭС расположена вблизи Энергодара на левом берегу Днепра и состоит из шести блоков. Каждый из них находится в состоянии холодного останова. Россия взяла станцию под контроль в марте 2022 года, ей управляет АО «Росэнергоатом». С сентября 2022 года на Запорожской АЭС находится мониторинговая группа МАГАТЭ.