На ЗАЭС заявили о критической ситуации из-за участившихся атак ВСУ

Вблизи Запорожской атомной электростанции участились обстрелы, сообщила директор по коммуникациям объекта Евгения Яшина. По ее словам, ситуация на станции становится критической.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alina Smutko / Reuters Фото: Alina Smutko / Reuters

«Постоянные обстрелы создают крайне сложную психологическую обстановку»,— сказала госпожа Яшина «РИА Новости». Она добавила, что атаки фиксируются на территории объекта и прилегающих территориях уже неделю.

Представитель ЗАЭС назвала такую интенсивность «тревожным признаком», так как это представляет угрозу для персонала и инфраструктуры объекта.

О последней атаке пресс-служба ЗАЭС сообщала 6 августа. Тогда были выбиты окна в зданиях типографии и транспортного цеха электростанции. В начале августа один человек погиб в результате обстрела в районе объекта.

Запорожская АЭС расположена вблизи Энергодара на левом берегу Днепра и состоит из шести блоков. Каждый из них находится в состоянии холодного останова. Россия взяла станцию под контроль в марте 2022 года, ею управляет АО «Росэнергоатом». С сентября 2022 года на Запорожской АЭС находится мониторинговая группа Международного агентства по атомной энергии.