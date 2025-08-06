Территория Запорожской АЭС попала под обстрел ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли промышленную зону Энергодара в районе, где находятся транспортный цех и типография Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Среди населения и работников никто не пострадал, угрозы радиационного загрязнения нет, сообщила пресс-служба ЗАЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ЗАЭС Фото: Пресс-служба ЗАЭС

«Основные последствия — выбитые окна в зданиях типографии и транспортного цеха»,— сообщили в организации. Администрация ЗАЭС осудила удары. Там отметили, что в последнее время удары по территории электростанции со стороны Украины участились.

2 августа возле Запорожской АЭС произошел пожар в результате обстрела со стороны Украины. Атака привела к пожару на территории промышленной зоны, а также к гибели человека, заявляли в администрации ЗАЭС.