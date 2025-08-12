В Успенском районе Кубани построят офис врача общей практики

В хуторе Веселом Успенского района появится офис врача общей практики. Решение приняли по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева после обращения местной жительницы, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

По словам главы района Геннадия Бахилина, на проектирование здания средства уже выделены, а земельный участок выбран. Завершить проект планируют до конца 2025 года, строительство — начать в 2026 году. Новый офис по ул. Набережной оснастят в соответствии с правилами оказания первичной медико-санитарной помощи.

Сейчас медицинская помощь жителям четырех хуторов — Веселого, Лесного, Серединского и Приозерного — оказывается в приспособленном здании 1949 года постройки. Население этих населенных пунктов составляет 1,3 тыс. человек, включая более 220 детей.

За последние десять лет в районе построили четыре офиса врача общей практики, три ФАПа и врачебную амбулаторию, а также открыли шесть аптечных пунктов.

Анна Гречко