В Успенском районе оформляют новые участки для многодетных семей

В Успенском районе продолжается оформление земельных участков для многодетных семей. Об этом стало известно на встрече губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с активом района, сообщает пресс-служба администрации региона.

Многодетная мать из села Коноково Светлана Смирнова рассказала, что в 2025 году встала на учет для получения участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и поинтересовалась у главы региона, как в крае ускоряют процесс предоставления земли.

«Мы делаем все, чтобы сохранить в сельскохозяйственном обороте участки плодородной земли. Это главное богатство края и если мы их застроим, то уже не сможем обеспечивать продовольственную безопасность страны. При этом важно обеспечивать участками многодетных и героев специальной военной спецоперации. Но формировать новые участки нужно так, чтобы не отправлять под застройку чернозем»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Глава Успенского района Геннадий Бахилин заявил, что на учете для получения земельных участков состоят 375 семей с тремя и более детьми. С 2011 года в муниципалитете бесплатно предоставили 535 участков многодетным семьям.

Сейчас свободные участки остаются в Веселовском и Николаевском сельских поселениях. В августе на сессии Совета муниципального образования рассмотрят вопрос о включении в перечень дополнительных участков в поселке Мичуринском.

Кроме того, губернатор Кубани напомнил о возможности компенсации для многодетных семей вместо получения земли. Такая мера действует с 2022 года и предусматривает выплату 300 тыс. руб. на приобретение или строительство жилья на территории края.

Право на компенсацию имеют семьи, зарегистрировавшие право собственности на жилье после 8 апреля 2011 года.

Анна Гречко