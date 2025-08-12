В Новороссийске приезжий предстанет перед судом за аферу с покупкой жилья

В Новороссийске завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины, обвиняемого в мошенничестве при получении государственной выплаты на жилье. Злоумышленник похитил более 100 тыс. руб., воспользовавшись программой социальной поддержки. Об этом сообщили в УМВД России по Новороссийску.

Обвиняемый, имея право на получение субсидии для покупки жилья, нашел квартиру и договорился с продавцом о завышении стоимости в договоре купли-продажи. Владелица недвижимости не знала о его мошеннических намерениях.

После оформления сделки за счет государственного сертификата мужчина получил разницу между реальной ценой квартиры и выделенной суммой, незаконно присвоив себе свыше 100 тыс. руб.

Уголовное дело направлено в суд. По статье 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат») фигуранту грозит до 4 месяцев ареста.