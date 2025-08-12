В Белокалитвинском районе выпустили 200 особей фазана

На территории Чапаевского охотничьего угодья в Белокалитвинском районе в естественную среду обитания выпустили 200 особей фазана. Об этом сообщает пресс-служба минприроды Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко, Коммерсантъ Фото: Нина Шевченко, Коммерсантъ

«Выпуск животных в естественную среду обитания – один из важнейших пунктов охотхозяйственных соглашений, исполнение которых контролирует министерство природных ресурсов и экологии области»,- отмечают в сообщении.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Пролетарском районе в естественную среду обитания выпустили 500 особей фазана. Всего с начала 2025 года на территории региона выпустили 19 особей европейской лани, 21 пятнистого оленя, 73 благородного оленя, почти 2 тыс. особей фазана и 8,6 тыс. особей утки-кряквы.

Константин Соловьев