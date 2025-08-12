Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Белокалитвинском районе выпустили 200 особей фазана

На территории Чапаевского охотничьего угодья в Белокалитвинском районе в естественную среду обитания выпустили 200 особей фазана. Об этом сообщает пресс-служба минприроды Ростовской области.

Фото: Нина Шевченко, Коммерсантъ

Фото: Нина Шевченко, Коммерсантъ

«Выпуск животных в естественную среду обитания – один из важнейших пунктов охотхозяйственных соглашений, исполнение которых контролирует министерство природных ресурсов и экологии области»,- отмечают в сообщении.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Пролетарском районе в естественную среду обитания выпустили 500 особей фазана. Всего с начала 2025 года на территории региона выпустили 19 особей европейской лани, 21 пятнистого оленя, 73 благородного оленя, почти 2 тыс. особей фазана и 8,6 тыс. особей утки-кряквы.

Константин Соловьев

Новости компаний Все