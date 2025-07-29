В Пролетарском районе выпустили 500 особей фазана

В Пролетарском районе в естественную среду обитания выпустили 500 особей фазана. Об этом сообщает пресс-служба минприроды Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко, Коммерсантъ Фото: Нина Шевченко, Коммерсантъ

По информации ведомства, с начала 2025 года на территории региона выпустили 19 особей европейской лани, 21 пятнистого оленя, 73 благородного оленя, более 1,6 тыс. особей фазана и 8,6 тыс. особей утки-кряквы. При этом показатель выше выпущенных за весь 2024 год. Выпуск животных продолжат.

Константин Соловьев