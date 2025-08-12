На Дону медики «поезда здоровья» оказали помощь 35 тысячам жителей

С конца апреля 2025 года в Ростовской области специалисты «поезда здоровья» в 34 муниципалитетах провели более 35 тыс. консультаций, оказали помощь более чем трем тыс. детей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Из общего числа посетителей «поезда здоровья» на дообследование было направлено 2,2 тыс. человек. В частности, Ростовская областная клиническая больница приняла уже 67 пациентов. На базе ее сосудистого центра всем выполнены коронарография, комплексное обследование сердечно-сосудистой системы.

Еще 25 пациентам имплантированы коронарные стенты. Пятеро больных при этом смогли буквально избежать смерти от обширного инфаркта миокарда.

В ведомстве отметили, что «поезд здоровья» продолжит свою работу пока в Ростовской области не решат проблему дефицита медицинских кадров.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что медицинские учреждения региона полностью перевели на программное обеспечение, разработанное в Ростове-на-Дону. Искусственный интеллект внедрили в архив медицинских изображений. Он работает в 92 медицинских организациях Дона для взрослого населения.

Наталья Белоштейн