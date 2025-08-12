Приезд президента США Дональда Трампа на саммит в Ялту будет означать фактическое признание Крыма российской территорией. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на проректора Дипломатической академии МИД РФ Олега Карпович.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам эксперта, готовность России провести переговоры с США на Аляске 15 августа демонстрирует нацеленность на политико-дипломатическое урегулирование конфликта, при этом «Вооруженные силы РФ на поле боя планомерно наступают».

Господин Карпович отметил, что в высказываниях американских политиков нередко встречалась позиция о том, что полуостров «никогда не был украинским».

Ранее Дональд Трамп заявил о планах встретиться с Владимиром Путиным на Аляске. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что стороны обсудят варианты долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. По его мнению, следующая встреча лидеров может пройти на российской территории.

Как сообщал «Ъ-Кубань», США и Россия ведут переговоры о возможном «соглашении о территориях», в рамках которого Крым и весь восточный Донбасс могут перейти под контроль РФ.

Анна Гречко