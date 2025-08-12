В соседнее село на самолете

Инвестиционный проект по развитию инфраструктуры малой авиации реализуют в станице Андрюки Мостовского района Кубани. Объем инвестиций в реконструкцию аэропорта «Псебай» составит 289,7 млн руб. Предполагается, что авиаплатформа будет работать для пассажирских и деловых перевозок, внутреннего туризма и частной авиации. Эксперты считают, что большим спросом такая услуга пользоваться не будет, однако аэродром можно приспособить для других целей.

В станице Андрюки Мостовского района Кубани стартует проект строительства аэропорта «Псебай» с объемом инвестиций 289,7 млн руб., сообщили в пресс-службе администрации региона. Точнее, это будет не строительство нового, а реконструкция и доработка ранее существующего аэродрома.

Аэродром «Псебай» (прежнее название «Андрюки») построен в 1959 году, он обслуживал до четырех внутрирегиональных рейсов в день. Закрылся аэродром более 30 лет назад. Сейчас в этой локации есть посадочная площадка «Андрюки», работающая по предварительному согласованию. Грунтовая полоса на 800 метров. Светосигнального оборудования нет.

« “Псебай” станет уникальной площадкой для Краснодарского края и всего юга России. Она будет способствовать развитию пассажирской логистики, создаст новые рабочие места, даст импульс для развития авиатуристической отрасли. Проект находится на сопровождении Агентства по привлечению инвестиций Краснодарского края»,— сообщил руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Василий Воробьев.

По данным властей, на месте бывшего аэропорта появится современный авиационный комплекс, предназначенный для обслуживания пассажирских и бизнес-перевозок, развития внутреннего туризма и частной авиации. При создании будут соблюдены все актуальные требования к безопасности, логистике и удобству пассажиров. Финансирование проекта оценивается в 289,7 млн руб. Будет создано 22 новых рабочих места. Завершение работ запланировано на 2027 год.

В рамках реконструкции будет обновлена взлетно-посадочная полоса, возведены контрольно-пропускной пункт, командно-диспетчерский пункт, ангары для воздушных судов, а также терминал и здание для размещения экипажей.

Инвестор (его имя не называется) уже оформил арендное соглашение на земельный участок, занимается подготовкой проектной документации и подачей заявки на подключение к электросетям.

По словам исполнительного директора агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, реконструировать заброшенный объект и зарегистрировать его как посадочную площадку в рамках заявленных средств, в принципе, возможно. «Ожидать, что туда и оттуда будут отправляться регулярные рейсы по местным воздушным линиям, конечно, не приходится. Субсидировать полеты в регионах, где есть развитая сеть автодорог, не будут. А без субсидий такие полеты экономически нецелесообразны. Но можно предположить, что рейсы частников на личных воздушных судах будут выполняться»,— считает эксперт. Он добавил, что также эту инфраструктуру можно будет использовать, к примеру, для базирования воздушных судов, выполняющих авиационные работы.

Олег Пантелеев считает, что в целом, вывести такой проект на окупаемость можно. По его словам, есть немало подобных аэродромов АОН, изначально построенных владельцами для себя, максимум — для узкого круга единомышленников. Часть из них, преимущественно расположенных около крупных городов или возле популярных туристических объектов, впоследствии получила развитие, услуги таких аэродромов, ангарных комплексов предлагаются сторонним клиентам.

«Для оценок перспектив проекта надо учитывать множество факторов: это и привлекательность локации, и соседство с другими аэропортам. Но главное — частная авиация — это дорого. Уровень доходов населения в ближайшие годы интенсивно расти не будет. Внутренний туризм если и будет развиваться, то не в том сегменте, где потребитель выкладывает десятки тысяч рублей за непродолжительный полет на маленьком самолете. Поэтому главным риском я вижу не самую благоприятную макроэкономическую ситуацию»,— резюмирует господин Пантелеев.

