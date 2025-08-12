Тегеран боится пробуждения протестующих

Министерство разведки Ирана разослало по ключевым министерствам и госкомпаниям секретный циркуляр, в котором призвало готовиться к возвращению санкций Совета Безопасности ООН, которые были сняты с Исламской Республики почти десять лет назад по условиям ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий. Спецслужба считает, что возобновление рестрикций серьезно ухудшит экономическую ситуацию в стране и вызовет рост недовольства населения. Иранские экономисты предупреждают, что возможен «идеальный шторм» вследствие наложения многих негативных факторов, включая засуху и нехватку электроэнергии.

Предупреждение для ведомств и ключевых госкомпаний Ирана Министерство разведки изложило в конфиденциальных инструкциях, которые попали в распоряжение Iran International — оппозиционного телеканала, вещающего из-за рубежа. Спецслужба призвала готовиться к повторной активации санкций Совета Безопасности (СБ) ООН «против юридических и физических лиц, задействованных в таких отраслях, как нефтяная, нефтехимическая, банковская, судоходная, страховая, а также в сфере секретных технологий».

«Следует ожидать резких колебаний валютного курса, снижения покупательной способности, роста безработицы, увольнений и усиления социального недовольства»,— говорится в документе, который цитирует Iran International.

Речь идет об активации snapback — механизма, который дает странам «евротройки» (Великобритания, ФРГ и Франция) возможность вернуть все рестрикции СБ ООН, в прошлом поэтапно вводившиеся против Ирана в ответ на развитие его ядерного потенциала. Подобный сценарий с возрождением полноформатного экономического давления был учтен в тексте Совместного всеобъемлющего плана действий — первоначальной ядерной сделки 2015 года между Исламской Республикой и шестеркой международных посредников (Россия, США, Китай, Британия, Франция, Германия), которая вывела Тегеран из-под рестрикций в обмен на ограничение его ядерной программы.

Публично Тегеран пытается преуменьшить последствия активации snapback. Так, 6 августа министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подчеркивал, что возвращение санкций СБ ООН будет иметь скорее политическое, нежели экономическое значение.

«Международное сообщество сильно преувеличивает значение механизма snapback,— сказал глава дипведомства.— Если будет активирован механизм, никаких дополнительных экономических санкций (против Ирана.— “Ъ”) не последует. Snapback не сможет оказать никакого воздействия на экономическую ситуацию в Иране». В то же время господин Аракчи пояснил, что snapback в действительности работает в обе стороны и может нанести ущерб странам «евротройки».

Тем не менее Тегеран пытается договориться с европейскими столицами о предотвращении этих санкций.

25 июля впервые после войны с Израилем и американских ударов по иранским ядерным объектам Иран провел переговоры со странами «евротройки» в Стамбуле, где обсуждались snapback и возобновление американо-иранских переговоров. Возвращение Тегерана к консультациям с Вашингтоном является одним из требований европейцев, у которых есть легальная возможность возродить все санкции СБ ООН до 18 октября. Сообщалось, что конец августа этого года был назначен дедлайном для того, чтобы Исламская Республика определилась со своей позицией.

Но пока Иран дает понять, что не готов к переговорам с администрацией президента Дональда Трампа без гарантий безопасности с ее стороны, и считает «не подлежащей обсуждению» свою программу обогащения урана.

Сейчас Иран сталкивается с комплексным кризисом дома — в сфере электроэнергии, водных ресурсов и климата.

Власти практикуют ежедневные отключения электричества из-за серьезного дефицита, обусловленного как возможностями национальной инфраструктуры, так и нехваткой топлива. Свою роль играет и аномальная жара, установившаяся в стране с июля: она серьезно ограничивает выработку гидроэлектроэнергии.

10 августа президент Ирана Масуд Пезешкиан был вынужден признать, что некоторые районы страны, включая столичный регион, переживают дефицит водных ресурсов, с которым у властей пока нет возможности справиться. По данным управления водных ресурсов Ирана, нехватка воды в первую очередь спровоцирована беспрецедентной засухой.

Это не может не влиять на уровень жизни населения, три года назад вышедшего на масштабные антиправительственные протесты против жестких религиозных законов. Как заявил иранский экономист Хосейн Рагфар, политическая система Исламской Республики сейчас находится в самом уязвимом состоянии за последние десятилетия. «Мы столкнулись не просто с кризисом,— пояснил эксперт.— Это кризис, вложенный в другие кризисы, каждый из которых усиливает и усугубляет другие».

В этой ситуации призывы к смене власти в Иране активизировал Израиль, который в ходе 12-дневной войны сделал политический крах своего регионального противника одной из долгосрочных целей операции «Народ как лев».

7 августа израильский премьер Биньямин Нетаньяху в очередной раз повторил, что многие иранцы хотят «избавиться от этой тирании». Он заявил, что получил после завершения боевых действий множество откликов от простых иранцев, которые, по его словам, поддержали призывы к смене руководства страны, возглавляемого аятоллой Али Хаменеи. «Это показывает их жажду освобождения»,— выразил уверенность израильский премьер.

