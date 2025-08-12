Спрос на автомобили с пробегом на Кубани вырос почти на 6% за месяц
В июле 2025 года интерес к автомобилям с пробегом в Краснодарском крае увеличился на 5,9% по сравнению с июнем. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Авито Авто».
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Чаще всего пользователи искали автомобили марок LADA (18,3%), Toyota (7,9%), Hyundai (7,8%), Kia (7%) и BMW (5,6%). Среди моделей лидировали LADA Priora (3,3%), Hyundai Solaris и LADA Granta (по 2,4%), а также Toyota Camry, Kia Rio и LADA 2114 Samara (по 1,8%). Наибольший рост интереса за месяц показали автомобили Kia (+19,4%), Volkswagen (+14,8%) и BMW (+12,7%).
В июле на платформе чаще всего продавали LADA Granta (2,3% от общего числа объявлений), LADA Priora (2,1%), Hyundai Solaris (2%), Ford Focus (1,7%) и Kia Rio (1,5%).
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае дороже всего обходится обслуживание автомобилей премиум-сегмента: Mercedes-Benz, BMW, Volvo и других европейских брендов. За первое полугодие 2025 года комплектующие для этих авто прибавили в цене 50–75% по сравнению с таким же периодом прошлого года.