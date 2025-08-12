Потолок зарплат в российском футболе может стать реальностью. Об этом в интервью на телеканале «Россия 24» рассказал министр спорта Михаил Дегтярев. По его мнению, схема, которая работает в Континентальной хоккейной лиге, может применяться и в РПЛ. Сможет ли Минспорта ограничить зарплаты футболистов? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Михаил Дегтярев уже не раз показал, что готов проводить реформы. То он собирается перераспределять финансовые потоки от букмекерских поступлений по видам спорта, то контролировать расходы федераций, то ужесточать лимит на легионеров в РПЛ. Но даже этого министру показалось мало. Теперь на очереди — потолок зарплат в российском футболе. По мнению чиновника, проблем с реализацией быть не должно:

«Потолок зарплат есть в хоккее, в частности, в КХЛ. Я сам возглавлял хоккейный клуб "Амур" и знаю, что есть зарплатная ведомость, есть объемы у тебя на год. Вот и распределяй: этого ты можешь дорого взять, кого-то — подешевле, пожалуйста, какие вопросы».

Но вопросы-то будут, по крайней мере, у футбольных клубов с серьезными бюджетами. Например, «Зенит» платит своим бразильцам немало. В этом сезоне зарплатная ведомость клуба — больше €30 млн в год, причем без учета премиальных. Какие уж тут лимиты. К тому же как бы ни пытались чиновники работать со столь тонкими материями, как заплата футболистов, богатые клубы найдут путь к сердцам, точнее, кошелькам нужных им игроков, уверен бизнесмен, бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко: «Не уверен, что если кто-то захочет заплатить больше, чем записано в контракте, то он не сможет этого сделать. Должен игрок получать €2 млн, а он у меня просит €3 млн, так я всегда найду способ заплатить ему этот лишний €1 млн.

Нет способа ограничить людей, желающих расстаться с деньгами».

Правда, в «серой» схеме поощрения есть свои нюансы. И дело даже не в том, что это противозаконно, такие мелочи целеустремленных руководителей никогда не останавливали. Вопрос в том, что все это вряд ли будет интересно серьезным футболистам, ведь они теряют юридическую защищенность, пояснил футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет и работает в Испании: «Если ты в контракте, например, иностранцу прописываешь 5 млн руб. в месяц, а на самом деле платишь 10 млн руб., половину — в конверте, то игрок контрактом будет не защищен. Вот эти "серые" схемы будут чуть-чуть сложноваты».

Пока непонятно, о какой сумме на каждый клуб идет речь, хотя, как пишут спортивные СМИ, проект о потолке зарплат уже на столе у министра спорта. Нынешние контракты спортсменов все эти нововведения вряд ли затронут, но в дальнейшем многое изменится, хотя далеко не все верят в то, что господину Дегтяреву удастся притворить свои планы в жизнь. Среди скептиков и футбольной менеджер Юрий Белоус: «Думаю, что это некий популизм. Даже не представляю, какие могут быть, условно, механизмы для того, чтобы ввести такие жесткие ограничения».

Сейчас потолок зарплат работает в не самых сильных футбольных лигах, например, в США. В 2021 году потолок зарплат был введен в Белоруссии. Там игрок уровня сборной сейчас не может в месяц получать больше 15 тыс. руб. в нацвалюте (примерно 400 тыс. руб. — в российской), а общая зарплатная ведомость не превышает 4 млн руб. в валюте РФ. Общественность довольна, только вот с победами на международной арене что у клубов, что у сборной Белоруссии всегда были серьезные проблемы.

