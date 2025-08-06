«Обратная сторона медали в том, что задумал министр спорта, тоже есть»

Российский футбол ждет ужесточение лимита на легионеров. Уже в 2025 году Министерство спорта планирует серьезно сократить присутствие иностранных граждан в Российской премьер-лиге. Об этом в интервью “Ъ” заявил глава Минспорта Михаил Дегтярев. По его словам, снижение будет постепенным. В итоге на поле не смогут выходить более пяти легионеров в одной команде. Сделает ли это российский футбол сильнее? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Лимит на легионеров — тема, которую в российском футболе обсуждают с завидной регулярностью. Причем мнение по этому вопросу у руководителей каждый раз разное: то лимит хотят ужесточить, то ослабить, а то и вовсе отменить. Сейчас действует схема, которая всех боле-менее устраивала. В заявке команды может быть не более 13 иностранцев, а на поле должны выходить не больше восьми.

Но министр спорта Михаил Дегтярев решил, что пяти иностранцев в РПЛ на поле достаточно, так же как 10-ти в заявке команды. По мнению чиновника, это должно помочь российским футболистам получать игровое время, что поможет им развиваться и сделает наш футбол лучше. С этой точкой зрения согласен бизнесмен, бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко: «Наши талантливые ребята, которые потом должны будут играть за сборную, не могут выходить на поле. То есть они вынуждены сидеть и ждать, пока иностранец пять-шесть раз появится на поле. А нашему игроку достаточно один-два раза ошибиться, чтобы попасть в немилость. Особенно, если тренер — иностранец».

Кроме того с жестким лимитом уровень легионеров в российском футболе будет выше уверен Андрей Червиченко: «Я все время ратую за то, чтобы играли в большинстве своем российские футболисты. А если кто-то уже приобретался, то уж точно высокого класса, а не всякие непотребности за десятки миллионов, которые ничем не отличаются от игроков, сражающихся в нижней части турнирной таблицы».

Но обратная сторона медали в том, что задумал министр спорта, тоже есть. Ведь российский футбол уже проходил жесткий лимит, и в этой схеме игроки с российскими паспортами начинают требовать значительно больше денег, ведь в этом случае им не нужно выигрывать конкуренцию у легионеров, уверен футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет и работает в Испании: «Конкуренция никогда никому не мешала. И любые ограничения не приводили к каким-то результатам.

В данном случае, скорее, к увеличению зарплаты российских футболистов. Мы же помним, Алексей Мирончук, который получал 2,4 млн в "Локомотиве", после того, как он снова попросил у клуба 1,5 млн руб., они его послали подальше. И он пошел в "Сьон" за €300 тыс.».

При этом уровень футбола в стране ужесточение лимита точно не повысит, уверен Дмитрий Селюк: «Рядом Белоруссия. Там можно подписать шесть человек, четыре — на поле. Причем, кстати, россияне являются иностранцами. Одни белорусы. Все супер, по мнению вот таких, допустим, Министерства спорта. Приезжает сборная России и обыгрывает их 5:0, просто не напрягаясь. И берем сборную Испании. В "Барселоне", например, 11 африканцев. И Испания — чемпион Европы. В Европе нигде нет ни одного такого ограничения».

Но, как сказал министр, решение принято. В этом сезоне ничего менять не будут. А со следующего уже начнут легионеров сокращать. По словам главы нашего спорта, сделают это плавно и в итоге выйдут на заявленный уровень. Далекие перспективы российские чиновники от спорта всегда любили, ведь предположить чем они будут заниматься через несколько лет — строительством или гостиничным бизнесом — всегда очень сложно.

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Владимир Осипов