На Дону для мигрантов введут запрет на работу курьерами и продавцами продуктов

В Ростовской области могут ввести запрет на привлечение иностранных граждан к работе в качестве курьеров и продавцов продовольственных товаров. Соответствующая информация опубликована в протоколе заседания областной межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников на сайте регионального правительства.

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Комиссия предложила ограничить трудовую деятельность мигрантов в сфере оптовой и розничной продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий. В случае с розничной торговлей запрет распространяется не только на специализированные магазины, но и на нестационарные торговые точки и рынки.

Кроме этого, иностранным работникам могут запретить работать курьерами, почтальонами и заниматься вопросами, связанными с наземным и трубопроводным транспортом.

Предложения межведомственной комиссии отправили на рассмотрение врио губернатора Ростовской области Юрию Слюсарю.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в первое полугодие 2025 года в Ростовской области на миграционный учет поставили более 53 тыс. иностранцев. Это на 15,6% больше показателя аналогичного периода 2024 года. За этот период было выявлено 5,9 тыс. правонарушений в сфере иммиграционного контроля.

Наталья Белоштейн