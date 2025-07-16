На Дону количество поставленных на учет мигрантов увеличилось на 15% в 2025 году
В Ростовской области на миграционный учет поставили более 53 тыс. иностранцев за первые полгода 2025 года. Это на 15,6% больше показателя аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на начальника ГУ МВД России по региону Александра Речицкого.
Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ
«ГУ МВД России по Ростовской области проведено 151 оперативное мероприятие, в результате чего выявлено 5,9 тыс. правонарушений в сфере иммиграционного контроля. Приняты меры по аннулированию 15 разрешений на временное проживание и 82 на жительство»,— прокомментировал господин Речицкий.
По словам руководителя ведомства, было принято решение о выдворении 1,3 тыс. иностранцев. Помимо этого, 21 мигрант был депортирован, и порядка 1,5 тыс. лицам запретили въезд в РФ.