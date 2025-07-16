На Дону количество поставленных на учет мигрантов увеличилось на 15% в 2025 году

В Ростовской области на миграционный учет поставили более 53 тыс. иностранцев за первые полгода 2025 года. Это на 15,6% больше показателя аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на начальника ГУ МВД России по региону Александра Речицкого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

«ГУ МВД России по Ростовской области проведено 151 оперативное мероприятие, в результате чего выявлено 5,9 тыс. правонарушений в сфере иммиграционного контроля. Приняты меры по аннулированию 15 разрешений на временное проживание и 82 на жительство»,— прокомментировал господин Речицкий.

По словам руководителя ведомства, было принято решение о выдворении 1,3 тыс. иностранцев. Помимо этого, 21 мигрант был депортирован, и порядка 1,5 тыс. лицам запретили въезд в РФ.

Валентина Любашенко