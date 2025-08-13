Цена земли для строительства складов в Москве и области выросла вдвое за 5 лет

Средняя стоимость 1 га земельного участка под строительство склада в Московском регионе составляет 31,5 млн руб. За последние пять лет этот показатель вырос в два раза, сообщается в пресс-релизе консалтинговой компании CORE.XP (есть у «Ъ»).

По данным экспертов, в первую очередь дорожают участки, расположенные в районе ЦКАДа (27–47 км от МКАД). В 2019–2025 годы землю там подорожала в 3,5 раза. Ставки аренды за тот же период в среднем выросли в 3,2 раза: с 3900 руб. до 12600 руб. за 1 кв. м.

В CORE.XP уточнили, что сократилась разница в цене между традиционно менее дорогими (как по ставкам аренды, так и по ценам покупки земли) восточными направлениями и более дорогими северными и южными шоссе. Пять лет назад склад на Горьковском шоссе можно было арендовать на 10–20% дешевле, чем в среднем по рынку, но сейчас разница сократилась до 3–5%.

На сегодняшний день на рынке представлено около 4,6 тыс. га. Это в том числе земли населенных пунктов, сельскохозяйственные и земли промышленности назначения. Предложение «активно маркетируемых» участков земли по сравнению с 2019 годом выросло почти вдвое, преимущественно за счет участков сельскохозяйственного назначения.

