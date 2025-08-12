Преподавателю менеджмента дали 16 лет за наводку дронов на курские аэродромы

2-й Западный окружной военный суд признал виновным в совершении теракта бывшего преподавателя бизнес-школы RMA Эльдара Марченко. Согласно материалам дела, он помогал наводить украинские беспилотники на аэродромы в Курской области. Фигуранта приговорили к 16 годам строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Следствие настаивало, что в 2023 году Эльдар Марченко вошел в организованную группу, созданную украинскими спецслужбами, и в августе того же года ему поручили приехать в Курск. Оттуда он отправил куратору координаты двух аэродромов — гражданского и военного, сказано в материалах дела. Затем с территории Украины в сторону Курска запустили два БПЛА. Они оба не достигли цели: один сбили в воздухе, а второй врезался в девятиэтажный дом. В результате было повреждено не менее восьми квартир, две машины и административное здание учебного заведения. Ущерб от теракта превысил 1,6 млн руб.

Помимо тюремного заключения, суд обязал взыскать с осужденного 397 тыс. руб. в пользу министерства ЖКХ Курской области. Еще 300 тыс. руб. Эльдар Марченко должен выплатить одному из потерпевших.

Гособвинение запрашивало для фигуранта 19 лет строгого режима. Эльдар Марченко вину не признал.

Никита Черненко