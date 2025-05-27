Террорист по полной программе

Второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела 53-летнего жителя Подмосковья Эльдара Марченко, обвиняемого в терроризме. По версии следствия, в 2023 году он с помощью специальной программы передал вооруженным силам Украины (ВСУ) координаты двух аэродромов в Курской области, на которые затем были совершены налеты БПЛА. Дроны, правда, целей не достигли: один был сбит, а другой врезался в девятиэтажный дом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Когда суд устанавливал личность Эльдара Марченко, выяснилось, что он родился в Баку, где, по его словам, закончил Государственный университет нефти и промышленности. Впоследствии он перебрался к матери в Россию, взяв ее фамилию. Был женат, но после ареста в 2024 году развелся и даже был лишен родительских прав. Отвечая на вопрос судьи Евгения Зубова, подсудимый сообщил, что у него двое сыновей 1999 и 2013 годов рождения.

Но на какие средства жил Эльдар Марченко со своей семьей, осталось невыясненным. Не останавливаясь на этом вопросе, адвокат поспешил заявить ходатайство о закрытии разбирательства на том основании, что могут быть разглашены данные о личности подсудимого и государственная тайна. Но судья Зубов решил, что в закрытом режиме можно будет проводить определенные заседания, да и только в том случае, если поступят ходатайства.

Прокурор рассказала, что Эльдар Марченко действовал не один, а в составе «организованной группы». Правда, кто в нее еще входил, не сообщила. По версии же следствия, в 2022–2023 годах спецслужбы Украины активно вербовали россиян. Они в том числе проводили разведку на военных объектах, в частности на аэродромах. С помощью навигационных программ они устанавливали точные координаты объектов, на которые планировались нападения ВСУ. Иногда для подстраховки на места возможных прилетов вражеских БПЛА устанавливались специальные маячки.

Самому Эльдару Марченко вменили в вину приобретение навигационной программы, которую он вначале активировал и тестировал в районе подмосковных аэродромов. Затем обвиняемый, по версии следствия, отправился в Курскую область, где произвел определение геопозиций двух аэродромов — гражданского и военного.

Однако запущенные с территории Украины 26 и 27 августа 2023 года БПЛА до них не долетели: один врезался в девятиэтажный дом на улице Карла Маркса в Курске, другой был сбит в районе частной застройки того же города.

Кстати, потерпевшие от того налета участвовали в заседании из Курского суда по видео-конференц-связи. Из их дальнейших показаний следовало, что в те дни прилетов с Украины было намного больше, но дроны могли навести и другие лица из числа завербованных.

Как именно был задержан Эльдар Марченко, прокурор не сообщила. Но, по информации “Ъ”, его могли выдать бывшие сообщники из террористической группы, аресты которых начались с февраля 2023 года. Им помимо терроризма вменили в вину организацию массовых убийств, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и проч.

Эльдар Марченко был взят под стражу лишь 1 августа 2024 года. И, по данным прокурора, целый месяц провел в одном из подмосковных ИВС. Обвинение по ч. 2 ст. 205 (террористический акт, совершенный группой лиц с причинением тяжких последствий) УК было предъявлено задержанному ГСУ СКР лишь 13 сентября 2024 года. После этого Марченко по ходатайству следствия арестовал Басманный райсуд Москвы.

Отвечая на вопросы, подсудимый заявил, что, хотя суть обвинения ему понятна, виновным он себя не признает. Пояснения, по его словам, он готов дать не сейчас, а в ходе допроса.

Пока же показания дали потерпевшие — житель пострадавшего дома на улице Карла Маркса и исполняющий обязанности министра жилищного хозяйства Курской области Александр Мулевин.

Последний пояснил, что заявил иск о возмещении причиненного ущерба в 397 тыс. руб. Хотя из его же рассказа следовало, что общий ущерб составил не менее 1,6 млн руб. Но сумму иска чиновник менять не стал, поскольку подчиненные ему службы лишь вставили выбитые окна.

Житель дома по улице Карла Маркса, в который врезался БПЛА, вообще потребовал возместить не материальный ущерб, который компенсировали городские службы, а моральный. «Я проснулся ночью от взрыва, и на меня полетели стекла,— сообщил потерпевший.— А мне потом сказали, что я в рубашке родился, потому что остался жив и не поранился». Пострадавший запросил 300 тыс. руб., что несколько удивило судью. Посовещавшись с участниками процесса, он объявил, что намерен завершить судебное разбирательство за восемь заседаний к 19 июня.

Алексей Соковнин