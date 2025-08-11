Обвиняемого в наведении БПЛА на курские аэродромы просят посадить на 19 лет

Прокурор попросил 2-й Западный окружной военный суд приговорить к 19 годам строгого режима жителя Подмосковья Эльдара Марченко. Его обвиняют по статье о терроризме в наведении украинских БПЛА на аэродромы в Курской области. Об этом сообщило ТАСС.

По данным следствия, подсудимый входил в организованную группу, которую в 2023 году создали украинские спецслужбы. По заданию куратора мужчина приехал в Курск, где передал координаты гражданского и военных аэродромов, говорится в материалах дела.

Затем ВСУ направили два беспилотника для удара по воздушным гаваням. Один из них сбили российские ПВО, а второй потерял управление и врезался в девятиэтажный дом в Курске. В результате пострадали квартиры и припаркованные автомобили. Ущерб оценили более чем в 1,6 млн руб.

Эльдара Марченко арестовали 1 августа 2024 года. На рассмотрение дело направили 30 апреля этого года. Фигурант вину не признал.

Подробнее — в материале «Ъ» «Террорист по полной программе».

Никита Черненко