В международном аэропорту Казани в 12:37 мск отменен режим «Ковер». Информация об этом появилась в приложении МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропорту Казани отменили режим «Ковер»

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ В аэропорту Казани отменили режим «Ковер»

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

«Внимание! Для международного аэропорта города Казань режим „Ковер“ снят», — говорится в сообщении ведомства. Росавиация сообщила о снятии ограничений в 12:41 мск, отметив, что пять самолетов, выполнявших рейсы в Казань, были перенаправлены на запасные аэродромы.

Режим «Ковер» был введен в аэропорту Казани утром 12 августа в 07:54 мск на фоне режима беспилотной опасности. Из-за ограничений в воздушной гавани были задержаны 26 рейсов на вылет и прилет, включая направления в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, а также международные рейсы в Стамбул, Анталью и другие города.

На момент публикации ограничения в аэропорту «Бегишево» в Нижнекамске продолжают действовать.

В 08:00 мск угроза атаки БПЛА была объявлена в пяти городах Татарстана — Казани, Нижнекамске, Елабуге, Набережных Челнах и Альметьевске. Жителям рекомендовали укрыться в подвалах и не подходить к окнам.

В Татарстане четвертый день подряд действует режим беспилотной опасности. Режим вводился 9 августа, в тот же день над республикой уничтожили три беспилотника. 10 августа режим объявлялся дважды, а 11 августа действовал почти 12 часов.

UPD: Ограничения в аэропорту Нижнекамска сняты в 13:11 мск.

Анар Зейналов