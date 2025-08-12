В международном аэропорту Казани были задержаны 26 авиарейсов на вылет и прилет. Информация об этом появилась в онлайн-табло воздушной гавани.

В аэропорту Казани задержаны 26 рейсов на фоне угрозы атаки БПЛА

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В аэропорту Казани задержаны 14 самолетов, направляющиеся в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Красноярск, Калининград, Горно Алтайск, Стамбул, Батуми, Хургаду, Шарм Эль Шейх.

На прибытие в Казань задержаны 12 авиарейсов из Москвы, Уфы, Сочи, Горно Алтайска, Кемерово, Красноярска, Душанбе, Ашхабада, Хургады, Антальи и Стамбула.

Ранее аэропорт Казани был закрыт на фоне угрозы атаки БПЛА в столице Татарстана. Опасность также объявили в Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах. В Альметьевске отменили опасность воздушной атаки.

Диана Соловьёва