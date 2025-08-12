В Татарстане четвертый день подряд вводят режим беспилотной опасности

На территории Татарстана в 07:25 мск введен режим беспилотной опасности. Информация об этом появилась в приложении МЧС России.

Мера вводится, если выявлены БПЛА, направляющиеся к республике. На момент публикации о закрытии аэропортов в Татарстане не сообщалось.

Это уже четвертый день подряд, когда в Татарстане вводится режим беспилотной опасности. Вчера, 11 августа, режим действовал почти 12 часов — с 03:52 до 15:58 мск. Ранее, 10 августа, режим вводился дважды: сначала в 05:43 мск и был отменен через три часа, затем повторно в 14:40 мск и действовал около пяти часов. 9 августа над республикой было уничтожено три беспилотника.

