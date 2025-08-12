В России задержали 290 связанных с террористами мигрантов с начала года

С начала года в России предотвращено девять вооруженных нападений на образовательные организации, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). По его данным, всего предотвратили 172 теракта, в том числе на объектах критической инфраструктуры либо направленные против российских военнослужащих.

Статистику привели на заседании комитета, которое провел директор ФСБ, председатель НАК Александр Бортников. Он заявил о росте числа преступлений террористической направленности, исполнителями которых были лица, «подпавшие под влияние украинских спецслужб и неонацистских организаций». По его оценке, более половины задержанных за такие преступления — молодежь, в том числе несовершеннолетние.

Кроме того, правоохранительные органы задержали более 290 мигрантов, связанных с террористами, и пресекли 18 готовившихся ими терактов в местах массового пребывания людей. Господин Бортников, утверждает, что два таких теракта были спланированы украинскими спецслужбами. В НАК также отметили, что все чаще для участия в террористической деятельности вербуют выходцев из Центральной Азии.

ФСБ регулярно сообщает о предотвращении терактов, многие из которых, по версии спецслужбы, готовились Украиной. На этой неделе ФСБ заявила, что украинские спецслужбы пытались использовать пятерых пенсионерок для совершения терактов против военнослужащих в Московском регионе. Также ФСБ отчиталась о предотвращенном теракте в Подмосковье.