ФСБ: в Подмосковье пытались взорвать высокопоставленного сотрудника Минобороны

ФСБ заявила о предотвращении теракта в Подмосковье. По версии спецслужбы, украинский агент планировал взорвать автомобиль, когда рядом с ним проходил бы высокопоставленный сотрудник Минобороны России.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании подозреваемого — гражданина РФ и Украины 1989 года рождения. Его остановили на трассе М-4 «Дон». На допросе задержанный на камеру дал признательные показания. По его словам, он изготовил самодельное взрывное устройство и замаскировал его в автомобиле. Согласно заявлению ФСБ, машину с 60 кг взрывчатки планировалось припарковать в согласованном месте и взорвать «в момент прохода в непосредственной близости высокопоставленного военнослужащего».

Уголовное дело по статьям о госизмене (ст. 275 УК РФ), незаконном изготовлении взрывных устройств (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ) и незаконном приобретении взрывчатки (ч. 1 ст. 222.1; ч. 3 ст. 30 УК РФ) возбудил Следственный отдел УФСБ по Ростовской области.