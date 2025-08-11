ФСБ: Украина завербовала пять российских пенсионерок для совершения терактов

Спецслужбы Украины пытались использовать пятерых пенсионерок для совершения терактов против военнослужащих в Московском регионе, сообщила ФСБ. По ее данным, мошенники обманом похитили у женщин деньги через мессенджеры Telegram и WhatsApp. После этого пенсионерок с помощью «мошеннических схем и психологического воздействия» привлекла украинская сторона.

Согласно пресс-релизу ФСБ, сотрудники украинских спецслужб по телефону называли себя представителями ФСБ, МВД, Следственного комитета, прокуратур и других органов власти РФ. В надежде на возврат сбережений, а также будучи «под психологическим прессингом», пенсионерки выполняли задания украинских спецслужб. В частности, женщины наблюдали за местами жительства и стоянок машин военнослужащих. Помимо этого их якобы привлекли к хранению боевых самодельных взрывных устройств (СВУ).

ФСБ утверждает, что пенсионеры должны были передать военнослужащим СВУ, закамуфлированные под бытовые предметы. Их подрыв также привел бы к гибели женщин, которых хотели использовать в качестве «живых бомб», добавили в ФСБ. Возбуждены уголовные дела о покушении на совершение теракта группой лиц и незаконном обороте взрывных устройств.