Минобороны Белоруссии заявил о агрессивных действий НАТО накануне учений «Запад»

Действия стран НАТО в преддверии белорусско-российских учений «Запад-2025» начали приобретать агрессивный характер, заявил помощник главы Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко. По его словам, учения используют как повод для «непрекращающейся милитаризации», а также увеличения странами Запада мероприятий оперативной и боевой подготовки.

Как утверждает господин Ревенко, подобное поведение в прошлые годы привело к развертыванию в сопредельных странах боевых тактических групп НАТО. «С приближением сроков проведения учения ("Запад".— "Ъ") действия западных государств и в первую очередь сопредельных стран-членов НАТО начали приобретать все более агрессивный характер»,— сказал белорусский чиновник на брифинге (цитата по ТАСС).

Совместные учения России и Белоруссии «Запад» проводятся раз в два года. В этом году они пройдут 12–16 сентября. Маневры решили перенести вглубь Белоруссии из-за обстановки на границе с Европой, говорил белорусский президент Александр Лукашенко. Генсек НАТО Марк Рютте сказал, что альянс будет наблюдать за запланированными на сентябрь учениями. Он отмечал, что предыдущие учения «Запад» значительно превышали масштабы, о которых заявляла Россия.