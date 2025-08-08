Лукашенко назвал причину переноса учений «Запад-2025» вглубь страны

Российско-белорусские учения «Запад-2025» перенесли вглубь Белоруссии из-за обстановки на границе с Европой. Президент страны Александр Лукашенко рассказал в интервью изданию Time, что такое решение страны приняли из-за опасений стран Балтии, что Минск перекроет Сувалкский коридор.

«Я вам публично сказал, что, отводя войска (это было мое распоряжение) вглубь страны, мы преследовали одну цель — не дать вам возможность нас обвинять в том, что мы готовимся перерезать Сувалкский коридор, захватить на первом этапе три балтийские республики, а потом Польшу», — сказал господин Лукашенко (цитата по сайту администрации белорусского президента).

По его словам, перенос учений вглубь страны говорит о нежелании России и Белоруссии «нападать <...> как минимум на страны восточного Евросоюза — на Польшу, страны Балтии, а тем более на Украину».

Совместные учения России и Белоруссии «Запад» проводятся раз в два года. В 2023 году их отменили. В 2021-м учения проходили с 10 по 15 сентября, в них приняли участие около 200 тыс. военнослужащих. В начале июня генсек НАТО Марк Рютте говорил, что альянс следит за военной активностью России и будет наблюдать за запланированными на сентябрь учениями. Он отмечал, что предыдущие учения «Запад» значительно превышали масштабы, о которых заявляла Россия.