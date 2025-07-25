Жезл тормозит доставку

Полиция Санкт-Петербурга в течение двух недель проверяла работу курьеров. В ходе рейда, который проходил 7–21 июля, правоохранительные органы выявили 2130 различных правонарушений и изъяли 1234 электровелосипеда. Кроме того, полиция возбудила 42 уголовных дела по факту несоблюдения миграционного законодательства. Результаты предыдущей проверки главк публиковал в апреле: тогда сообщалось об изъятии 2,4 тыс. двухколесных транспортных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти отчитались о результатах проверки курьеров, передвигающихся по городу на средствах индивидуальной мобильности, в основном электровелосипедах. С 7 по 21 июля полиция провела контрольный профилактический рейд, в ходе которого выявила 2130 различных правонарушений. В большинстве случаев речь идет о нарушении ПДД: у курьеров было изъято 1234 СИМ, говорится в Telegram-канале ведомства. Электровелосипеды отправлены на спецстоянку для технической экспертизы.

После аналогичных весенних рейдов, в ходе которых были изъяты 2,4 тыс. электровелосипедов, сотрудники полиции заявляли , что вопросы вызывают устройства, у которых отсутствуют педали, а мощность аккумуляторной батареи превышает 1000 Вт. «С такими характеристиками это уже не велосипед, даже и "электро", а мопед, управление которым требует права управления транспортным средством категории "М"»,— подчеркивают в главке.

На кадрах оперативной съемки видно, что в рамках новой проверки сотрудники полиции останавливали курьеров в том числе известных служб доставки: «Яндекс», «Самокат», «Купер».

«Мы изымаем у вас электровелосипед для проведения экспертизы — для установки мощности. По окончании экспертизы, если результат покажет свыше 250 Вт, то в отношении вас будет составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ»,— объясняет на видео сотрудник ДПС курьеру в форме сервиса доставки «Купер».

Наказание по данной статье (управление транспортным средством без водительских прав) — штраф от 5 до 15 тыс. рублей.

В пресс-службе МВД заявили "Ъ-СПб", что после техэкспертизы СИМ, «конечно», будут возвращены владельцам. В ведомстве рассказали, что протоколы в отношении сотрудников доставки составлены также по статьям 12.5 (неисправности транспортного средства), 12.8 (управление ТС в состоянии алкогольного опьянения) и 12.26 (отказ от медицинского освидетельствования) КоАП РФ.

В компании «Купер» от комментариев отказались. В пресс-службе сервисов доставки «Яндекс» подтвердили, что «получают сигналы» о рейдах в Петербурге, в ходе которых изымают СИМ по подозрению в несоответствии требованиям. В компании отметили, что разработали собственный электровелосипед для курьеров, который оснащен специальным IoT-модулем, ограничивающим максимальную скорость до 25 км/ч, а также двигателем мощностью 240 Вт. «В Москве и Петербурге на таких электровелосипедах доставки выполняют уже 11 тыс. курьеров»,— рассказали в сервисе.

В ходе рейда полиция также выявила, что около 900 курьеров проживали в России с нарушениями миграционного законодательства. Кроме того, после проверки 228 мигрантов будут выдворены из страны, сообщили в региональном МВД. «Полицейские выявили 42 преступления в сфере миграционного законодательства. По всем фактам возбуждены уголовные дела. К ответственности привлечены не только курьеры-иностранцы, но и их работодатели. В отношении двух крупных компаний по доставке товаров составлено 37 административных протоколов, предусматривающих крупные штрафные санкции»,— подчеркнули в главке. В пресс-службе рассказали "Ъ-СПб", что уголовные дела возбуждены по статьям 322.1 (организация незаконной миграции), 322.3 (фиктивная постановка на учет иностранца) и 327 (подделка документов) УК РФ.

На прошлой неделе работу курьеров — соблюдение постановления губернатора Александра Беглова — проверяли сотрудники комитета по вопросам законности правопорядка и безопасности вместе с полицией. С 1 июля в Петербурге введены дополнительные правила для курьеров. Так, сотрудникам служб доставки запрещено передвигаться на СИМ, велосипедах и электровелосипедах по тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным зонам со скоростью более 10 км/ч. Каждое транспортное средство должно быть оборудовано электронным устройством, которое будет ограничивать скорость и определять местонахождение курьера. На определенных улицах поездки запрещены полностью. Кроме того, с 15 июля курьеры должны выглядеть опрятно, на форме должны быть размещены светоотражающие элементы, а на одежде, сумке и транспорте доставщика — идентификационные номера.

По данным на 18 июля сотрудники комитета составили 182 административных протокола, 148 из которых касаются именно внешнего вида курьеров. Как пояснили в пресс-службе комитета, наиболее популярные нарушения — отсутствие номера на сумке, несоответствующий внешний вид и появление в запрещенных зонах.

При этом нарушение скорости Смольный пока не фиксирует: проблема заключается в идентификационных номерах, которые еще не все курьеры установили на свои СИМ и сумки.

Отслеживать нарушение скорости, как ранее сообщали сообщали в комитете по транспорту, планируют с помощью камер видеонаблюдения и видеоаналитики.

По мнению президента Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России МАКС Александра Митюкова, подобные проверки со стороны МВД и городских комитетов приведут к увеличению стоимости доставки и снижению доступности услуги для граждан. «В результате таких жестких и, на наш взгляд, неоправданных мер страдают в первую очередь малые и средние предприятия, пользующиеся услугами доставки, простые горожане, курьеры-партнеры»,— высказывается господин Митюков.

В ассоциации отмечают, что поддерживают регулирующие меры, которые принимаются в целях безопасности, однако отмечают, что выполнить технические требования в установленные сроки «невозможно». «Зафиксированы массовые случаи составления протоколов и наложения штрафов на курьеров за отсутствие новых номеров как на форме, так и на сумках и транспортных средствах. С учетом того, что курьеров в городе более 25 тыс., процесс производства сумок достаточно долгий по времени и может занять в лучшем сценарии от трех до шести месяцев»,— комментирует Александр Митюков.

Еще до 1 июля ассоциация отправила обращение Александру Беглову с просьбой отложить введение некоторых обязательных пунктов, а также не штрафовать курьеров «до полной готовности инфраструктуры и устранения правовой неопределенности». Ответа на письмо ассоциация пока не получила.

Надежда Ярмула