В Анапе собрали более 40 тысяч тонн пшеницы

В 2025 году сельхозпроизводители Анапы намолотили 42,8 тыс. т озимой пшеницы. В работе было задействовано 46 комбайнов (30 местных и 16 привлечённых), сообщили в пресс-службе администрации города.

В производстве зерновых участвовали четыре сельхозпредприятия и 33 фермерских хозяйства, использовавшие исключительно семена отечественной селекции. Муниципалитет занял второе место в Темрюкской зоне по урожайности. Наилучшие результаты показали ОПХ «Анапа» с урожайностью 63,8 ц с одного га и крестьянское хозяйство П. А. Закаряна, собравшее 68,8 ц с одного га.

«Хотя Анапа прежде всего курорт, мы вносим значительный вклад в продовольственную безопасность края»,— подчеркнула врио мэра Анапы Светлана Балаева.