Скончался основатель «Фитофарм» и винодельни «Шато Андре» Андрей Завгородний

После продолжительной болезни скончался основатель группы компаний «Фитофарм» и семейной винодельни «Шато Андре», расположенной в Крымском районе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Сергей Лесь.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «ПКФ Фитофарм» было зарегистрировано в 1992 году в Анапе. Основным видом деятельности является производство лекарственных препаратов. На предприятии работает 62 человека. По итогам 2024 года доход составил 1,6 млрд руб.

Генеральным директором компании является Татьяна Воротилова. Основным владельцем значится Андрей Завгородний с долей 64%.

Глава Крымского района выразил соболезнования родным и близким Андрея Завгороднего. Он также отметил, что основатель компаний был награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края I степени».

