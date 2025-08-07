Мэрия Анапы увеличила сумму требований к владельцам затонувших танкеров

Арбитражный суд Краснодарского края принял ходатайство администрации города-курорта Анапы об увеличении до 647,4 млн руб. суммы требований к компаниям «Волгатранснефть», «Кама Шиппинг» и «Каматрансойл», владельцами затонувших танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Минтранса РФ Фото: Телеграм-канал Минтранса РФ

Мэрия Анапы намерена компенсировать убытки, понесенные городом в процессе ликвидации разлива мазута после кораблекрушения в декабре 2024 года. Иск муниципалитета к судовладельцам был подан в суд в апреле текущего года, в тот момент сумма претензий составляла 211,2 млн руб. Затем муниципалитет попросил солидарно взыскать с судовладельцев 545,9 млн руб., на последнем заседании была названа новая сумма с учетом недавно понесенных расходов.

Представитель мэрии Анапы в ходе слушания пояснил, что работы по уборке береговой линии от нефтепродуктов не завершены. Муниципалитет продолжает заключать контракты и перечислять средства подрядным организациям, которые привлечены в процесс в качестве третьих лиц. Речь идет о компаниях «Биопотенциал», «Экотехпром», «Ртутная безопасность», Азово-Черноморском экологическом научно-производственном предприятии «Сириус». Подрядчики вывозят и утилизируют загрязненный грунт, производят замеры содержания вредных веществ.

Танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», перевозившие в общей сложности 9,2 тыс. тонн мазута, затонули в Керченском проливе во время сильного шторма 15 декабря 2024 года. Прибрежная полоса города-курорта Анапы, а также часть пляжей Темрюкского района закрыты для отдыхающих, так как выбросы мазута продолжаются. На дне моря также остались скопления нефтепродуктов, их убирают водолазы.

О крушении в районе Керчи двух судов с нефтепродуктами в декабре 2024 года «Ъ» писал в материале «Танкеры не справились со штормом».

Анна Перова, Краснодар