Володин на этой неделе посетит КНДР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин вместе с российской делегацией 14-15 августа посетит Пхеньян. Он примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Кореи. Визит состоится по приглашению Верховного народного собрания республики, сообщили в пресс-службе Госдумы.

С 11 по 13 июля Северную Корею с официальным визитом посещал министр иностранных дел Сергей Лавров. Он провел встречи с главой МИД КНДР Цой Сон Хи и лидером республики Ким Чен Ыном. 15 августа Россия и КНДР совместно выпустят серию марок в честь 80-летия освобождения Корейского полуострова от Японии.

Подробности визита господина Лаврова — в материале «Ъ» «С опорой на собственные пляжи».