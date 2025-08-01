Россия и КНДР выпустят марки с видами Пхеньяна

15 августа Россия и КНДР совместно выпустят серию марок в честь 80-летия освобождения Корейского полуострова от Японии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на почтовую корпорацию КНДР.

На марках изобразят Монумент Освобождения, который часто посещают российские делегации при поездках в Пхеньян. Памятник означает благодарность корейского народа воинам СССР, погибшим при освобождении корейской земли. Обелиск находится на холме Моранбон, одной из самых высоких сопок в столице Северной Кореи.

В июле министр иностранных дел России Сергей Лавров приехал с визитом в Северную Корею для встречи с лидером страны Ким Чен Ыном. В ходе переговоров глава МИД поблагодарил руководителя КНДР за помощь в освобождении Курской области. В марте посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора объявил о возведении в российском приграничье памятника северокорейским военнослужащим.