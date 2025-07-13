С опорой на собственные пляжи

Глава МИД РФ Сергей Лавров, с 11 по 13 июля находившийся с официальным визитом в КНДР, стал первым высоким гостем, которого корейская сторона пригласила в открывшуюся менее двух недель назад курортную зону близ города Вонсан — первый в стране туристический кластер, протянувшийся на много километров вдоль морского побережья. Корреспондент “Ъ” Анастасия Домбицкая оказалась в числе тех, кто вместе с министром смог оценить достоинства нового северокорейского курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер КНДР Ким Чен Ын лично познакомил Сергея Лаврова с достоинствами нового северокорейского курорта

Фото: Korean Central News Agency / Korea News Service / AP Лидер КНДР Ким Чен Ын лично познакомил Сергея Лаврова с достоинствами нового северокорейского курорта

Фото: Korean Central News Agency / Korea News Service / AP

В Северную Корею Сергей Лавров прилетел в пятницу вечером из Малайзии. Впервые — не в столичный Пхеньян, а на полуостров Кальма, где буквально на днях открылась международная курортная зона на 20 тыс. туристов. Российскому министру выпала честь первым узнать, что значит «курорт мирового уровня» по-северокорейски. Именно так туристический мегапроект анонсировали в Трудовой партии Кореи, на средства которой, как утверждают местные представители власти, и построен целый курортный город на побережье Японского, или, как его принято называть в КНДР, Восточного, моря.

Знакомство с курортом началось по дороге от аэропорта, который, к слову, тоже открылся незадолго до приезда российской делегации, до гостиничных комплексов, где расселили официальную делегацию и журналистов.

Поздним вечером этот путь напоминал сцену из какого-то сериала об американской глубинке вроде линчевского «Твин Пикса». Соответствующий антураж создавали бросавшиеся в глаза надписи Pub, Soft Drinks, Restaurant, Grocery Shop, Video Game Centre. Надписи на английском языке — последнее, что ожидаешь встретить на северокорейском курорте. Но здесь на нем были продублированы все без исключения названия корейских заведений, включая заправочную станцию. При этом надписей на русском или китайском на фасадах не было, несмотря на то что основной турпоток в КНДР и до пандемии шел из этих двух стран, а теперь и вовсе идет из одной лишь России.

Сами корейцы позиционируют курорт как международный. Отстраивать его начали еще в 2018 году, когда КНДР принимала зарубежных туристов, причем в том числе из западных стран — пусть и не в тех количествах, что из дружественных России и Китая. После начала пандемии страна полностью закрылась на четыре года, и туризм сошел на нет. Позитивные изменения наметились лишь в прошлом году, когда северокорейская сторона откликнулась на предложение российских туроператоров возобновить поездки.

Как поведал корреспонденту “Ъ” дипломат из состава российской миссии, количество россиян, посетивших КНДР за первые пять месяцев текущего года, уже приблизительно в три раза превзошло турпоток из России за весь 2019 год.

Никому из них, правда, не представилось возможности остановиться в Вонсан-Кальмаской прибрежной туристической зоне, поскольку официально она открылась только на днях.

В церемонии открытия комплекса, которая прошла 24 июня, принял участие председатель КНДР Ким Чен Ын. Вместе с дочерью он осмотрел пляж, отели и аквапарк, а в своей речи заявил, что сфера туризма имеет «большое перспективное значение» для страны. Председатель кабмина КНДР Пак Тхэ Сон, со своей стороны, отметил, что построенный курорт призван стать олицетворением принципа Трудовой партии Кореи «народные массы — прежде всего». Руководствуясь этим принципом, в партии объявили, что вначале — с 7 июля — курорт откроется для внутренних туристов.

Впрочем, первую группу российских туристов там готовы были принять уже через неделю после местных. На ту же неделю выпал и визит в Вонсан Сергея Лаврова.

После поездки по пустынным улицам, на которых не было ни души, трудно было не поинтересоваться у сопровождавших российских журналистов северокорейских дипломатов, удалось ли первым группам туристов прибыть в обозначенный корейской стороной срок. Один из дипломатов, прекрасно говоривший по-русски, заверил: и местные, и россияне уже отдыхают на курорте.

В силу того что спать оставалось всего несколько часов, миссию по поиску признаков жизни решено было отложить до утра.

Между тем часть журналистов не преминули воспользоваться северокорейским гостеприимством и приняли предложение поужинать в ресторане при гостинице «Чаммэ». В отличие от вывесок на зданиях, названия блюд в меню были переведены на русский, хотя далеко не по всем из них можно было понять, о чем идет речь. «Ленок фри с фруктовыми», например, оказался белой рыбой наподобие минтая.

Тем не менее именно ужин стал первым событием поездки, которое не могло не удивить. Хотя бы потому, что каждому гостю было подано по 14 блюд: 4 закуски, 7 горячих и 3 десерта.

Горячие блюда — «бульон из кур с инсамом», «жульен с крабом», «соленый палтус», «баклажан с начинкой», «гусь жареная», «шашлык из говядиной» и упомянутый уже ленок. Главным же сюрпризом стало то, что все это изобилие обошлось в $10 с человека.

С неменьшим энтузиазмом северокорейцы подошли и к обустройству номеров. В двухместных — стоимостью $90 в сутки — было все, что характерно для стандартных и даже более высокого класса номеров международных гостиничных сетей: от тапочек, нескольких комплектов полотенец и утюга до одноразовых косметических принадлежностей и наполненного местной продукцией мини-бара. С балконов открывался вид на раскинувшийся на многие километры пляж, который, несмотря на заверения Центрального телеграфного агентства Кореи о начавшемся обслуживании местных туристов, утром в субботу оставался совершенно пустым.

Зато в гостинице, где расположились журналисты, уже вовсю кипела жизнь. С раннего утра работали сувенирные магазины и лобби-бары, а на втором этаже мужчина и женщина играли на бильярде.

Та же пара играла на нем и когда журналисты вернулись в гостиницу после пресс-конференции в обед. То же происходило и вечером. Мужчина и женщина, одетые чересчур официально для туристов, сложили свои полномочия уже ближе к ночи, когда большинство журналистов разбрелись по своим номерам.

Надо признать, этой паре досталась не худшая роль — другим приходилось изображать отдыхающих прямо под палящим солнцем. Кто-то сидел на скамейках мини-скверов, выкуривая одну сигарету за другой, кто-то разъезжал вдоль набережной на велосипеде, кто-то расположился на веранде бара с бокалом, в котором не убавлялось пиво. Закрадывалось подозрение, что не все эти люди — туристы, приехавшие из соседних провинций, и что их объединяло нечто большее, чем принадлежность к Трудовой партии Кореи, членство в которой подчеркивалось приколотыми к рубашкам и пиджакам значками с изображениями ее лидеров. Примечательно, что, в отличие от сотрудников гостиниц, они прекрасно понимали и даже говорили по-русски.

Впрочем, если бы не эти детали и мизансцены, Вонсан действительно можно было бы спутать с любым другим курортным городом.

Они же подчеркивали уникальность места и страны, счастливый билет в которую россиянам выпал шанс приобрести. Тем более что добраться до КНДР напрямую теперь можно будет не только поездом, но и самолетом. Пассажирское железнодорожное сообщение между Москвой и Пхеньяном и Хабаровском и Пхеньяном было возобновлено в середине июня. А уже с 29 июля из Шереметьево можно будет улететь в Пхеньян авиакомпанией Nordwind, которая недавно получила официальное разрешение Росавиации на запуск регулярных рейсов между двумя столицами.

Как сообщил в субботу по итогам переговоров со своей северокорейской коллегой Цой Сон Хи Сергей Лавров, в настоящее время Москва и Пхеньян также обсуждают запуск сообщения между российскими регионами и курортом Вонсан. «Я думаю, что на повестке дня должен стоять вопрос авиасообщения с Владивостоком, Хабаровском,— сказал министр журналистам.— Да и паромное сообщение — мы сегодня это обсуждали».

В целом из комментариев Сергея Лаврова напрашивался однозначный вывод о том, что гостеприимством северокорейцев он весьма воодушевлен.

«Вонсан — новый курорт, который был построен очень быстро силами наших корейских друзей и представляет собой очень хороший туристический объект,— сказал он и добавил: — Надеюсь, он будет радовать не только местных граждан, но и россиян».

Между тем выяснить, добралась ли до Вонсана та самая, первая группа российских туристов, о планах которых посетить новый курорт сообщила в конце прошлого месяца пресс-служба правительства Приморья, корреспонденту “Ъ” удалось не сразу. Дело в том, что версии разных источников противоречили друг другу. В то время как северокорейские дипломаты утверждали, что гости уже несколько дней как заселились, у российской стороны сведений об их прибытии не было.

Тайное стало явным в субботу вечером, когда журналисты лицом к лицу столкнулись с соотечественниками на пляже. Последние рассказали, что с туром действительно возникли некоторые сложности и до последнего момента не было ясно, удастся ли россиянам добраться до прибрежной туристической зоны. В конце концов, однако, туроператорам удалось уладить все вопросы и группа в составе чуть более десяти человек заселилась в одну из новых гостиниц на полуострове Кальма.

Туристы признали, что их радости не было предела, когда в Вонсан прибыл глава МИД РФ, ведь с его приездом на побережье появились первые признаки жизни, включая ту самую группу северокорейцев, которые днем загорали и купались на пляже.

Совпадение ли, что эти люди оказались там в тот день, когда в Вонсан приехал российский министр? Или люди на пляже были той же частью картинки, что и пара за бильярдным столом? А может, дело в том, что визит Сергея Лаврова выпал на выходной день, субботу, вот на курорте и появились простые северокорейские труженики? Найти ответы на эти вопросы времени уже не оставалось.