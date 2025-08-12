Каким будет «Новый Краснодар»

Власти Краснодарского края прорабатывают решение по выбору механизма реализации проекта «Новый Краснодар» на северо-востоке краевой столицы. Микрорайон задумывался как «город в городе» для разгрузки исторического центра и создания нового административно-делового центра региона. По оценкам экспертов и участников рынка, такие масштабные проекты рассчитаны на десятилетия. И даже стагнация на рынке недвижимости едва ли станет препятствием для его реализации сегодня — значительную часть проекта взяли на себя частные инвесторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК «Точно» Фото: пресс-служба ГК «Точно»

По данным департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края, в настоящее время ведется проработка решения по выбору механизма реализации проекта нового микрорайона на северо-востоке города, известного как «Новый Краснодар». Концепция развития северо-восточной части территории города предполагает строительство более 5 млн кв. м жилых квартир и около 1 млн кв. м офисных и торговых площадей, с прогнозируемой численностью жителей 200 тыс. человек.

Благодаря комплексному подходу на территории «Нового Краснодара» запланировано 22 школы, 39 детских садов, девять поликлиник, три крытых плавательных бассейна, стадион и три футбольных манежа, пять физкультурно-оздоровительных комплексов, два крупных парка и несколько учреждений среднего образования. Чтобы придать району статус делового и общественного центра, а также обеспечить будущих жителей рабочими местами и сократить маятниковую миграцию были заложены все необходимые знаковые объекты и городские аттракторы. Среди них три театра, музей, цирк, медицинский кластер с онкоцентром, конгресс холл, аквапарк и технопарк.

«На первых этапах требуется предусмотреть достаточную мощность и энергетические ресурсы для подключения объектов на последующих этапах реализации проекта и исключения дублирования трасс сетей. Реализация указанной территории в расчетный срок предполагает параллельный запуск этапов, что требует их стыковки и синхронизации сроков ввода объектов в эксплуатацию единым оператором», — прокомментировали в пресс-службе департамента.

Генеральный директор консалтинговой компании Macon Илья Володько перспективы реализации проекта оценивает высоко. «Поскольку инициатор данного проекта — администрация, то подразумевается важная роль властей не только в общем планировании, но и в инвестициях. Проект предполагает серьезные бюджетные траты, и это главное ограничение, которое есть на сегодняшний день. Рынок недвижимости последний год находится в стагнации, есть объективные сложности. Но важно понимать, что такие проекты рассчитаны на десятилетия. Колебания рыночной конъюнктуры не должны их сильно ограничивать в рамках срока реализации», — считает господин Володько.

Как отмечает эксперт, за время реализации проекта экономическая конъюнктура может поменяться неоднократно, в том числе и на рынке недвижимости. Это циклический процесс, на который вряд ли стоит обращать внимание. Активно реализовывать этот проект можно и сейчас, вне зависимости от ситуации на рынке недвижимости, уверен гендиректор компании Macon. Значительную часть реализации проекта взяли на себя частные инвесторы.

Дело за крупными

Два самых крупных проекта в рамках «Нового Краснодара» на северо-востоке краевой столицы реализует группа компаний «Точно» — это микрорайон «Родные Просторы» и жилой район «Первое место», которые образуют один их крупнейших объектов жилой застройки площадью 112 га на въезде в город. В этом агломерате будут проживать 49,5 тыс. жителей — 16,5 тыс. семей. Новая макроструктура обеспечит 13 тыс. рабочих мест. Площадь зданий многоквартирных домов, по предварительным данным, составит 1,69 млн кв. м., жилая площадь — 1, 04 млн кв. м.

Жилой район «Первое место» реализуется в микрорайоне Новознаменский, в северо-восточной части Краснодара. Это проект комфорт-класса площадью более 71 га из 18 кварталов, которые сформируют новый силуэт города. В проекте запланированы две школы, одна из которых на 1,1 тыс. мест уже открыта, и новая на 1,7 тыс. мест с крытым двадцатипятиметровым бассейном; шесть детских садов на 1740 мест, один из которых, на 250 мест, уже открыт; детская и взрослая поликлиники на 500 посещений. Объем инвестиций составляет 87,4 млрд руб., полностью проект планируют реализовать до 2030 года.

«До конца 2025 года в планах — завершить строительство и получить разрешение на пуск трассы электроснабжения для питания всего жилого комплекса. Сдача первых домов начнется во 2 квартале 2026 года, а сдача всей первой очереди проекта вместе со школой и детским садом запланирована на четвертый квартал 2027 года», — прокомментировали в пресс-службе ГК «Точно».

Основные покупатели квартир — жители Краснодарского края, Москвы и Московской области, а также Ростовской области, Ставропольского края в возрасте от 25 до 44 лет. Квартиры покупают преимущественно для инвестиций (84%), отметили в компании.

В Знаменском, на территории 44,3 га ГК «Точно» реализует еще один проект комфорт-класса — микрорайон «Родные Просторы». Уже построена первая очередь (18 домов) на 2 тыс. жителей. Сегодня активно продолжается строительство второй очереди проекта. Всего в «Родных Просторах» запланировано 29 разновысотных домов от 9 до 24 этажей. Социальная инфраструктура включает в себя три детских сада на 880 мест, два из которых уже открыты, а также парк семейного отдыха на 9 га и храм Святых Апостолов Петра и Павла. В микрорайоне уже работает школа на 1550 мест. В активной стадии строительства находятся детская и взрослая поликлиника, ресторанная галерея, фитнес-клуб Balance. Общий объем инвестиций с учетом сданных, строящихся и запланированных к сдаче литеров составляет 44,2 млрд. руб.

«На данный момент большая часть проекта уже реализована — порядка 80% уже сданы или в процессе сдачи. Полная реализация запланирована на конец 2030 года. Целевая аудитория проекта — возрастные категории от 35 до 44 лет, а также от 25 до 34 лет. В первую очередь здесь выкупают большие квартиры для проживания семей с детьми», — прокомментировали в пресс-службе ГК «Точно».

Микрорайоны реализуются при проектном финансировании крупнейших российских банков: Сбера и ВТБ. Кроме того, одним из партнеров проекта «Первое место» выступает «Сколково».

«В 2024 году мы официально присоединилась к акселерационной программе Build UP. Для нас коллаборация с крупнейшим инновационным фондом страны — результат устойчивой стратегии партнерства с одними из лидеров отраслей. На сегодня проектная команда «Первого места» рассмотрела более 250 стартапов для увеличения скорости и снижения стоимости строительства, обеспечения безопасности и улучшения качества жизни клиентов», — отметили в пресс-службе ГК «Точно».

Пять разработок компании сегодня находятся на стадии внедрения: освещение на основе солнечной энергии и новые технологии в изготовлении жидких обоев, проект быстровозводимой многоуровневой парковки и технология «легких фасадов». Кроме того, в «Первом месте» будет реализована дренажная система для сбора воды от кондиционирования для полива зеленых насаждений и аллей.

«На сегодняшний день планируем увеличить искусственный интеллект на стройке. Рассматриваем четыре основных направления. Робототехника для выполнения монотонных и тяжелых работ — это позволит снизить затраты на рабочую силу и повысить безопасность. Энергоэффективность и устойчивость. Сейчас изучаем возможность использования умных систем управления энергопотреблением. Сканеры и лазерная обработка для создания высокоточных 3D-модели объектов и контроля хода строительства. Рассматриваем возможность использования 3D-печати для строительства отдельных элементов зданий, что позволит ускорить процесс и снизить затраты. Также нас интересуют композитные материалы для фасадных систем, которые будут более устойчивы к внешним воздействиям и не потребуют частого ремонта», — прокомментировали в ГК «Точно».

Как отмечает Илья Володько, экономические сложности на рынке недвижимости не должны являться препятствием для реализации проекта. Тем более, понятие «Новый Краснодар» — достаточно широкое. Отдельные локальные проекты могут реализовываться и сегодня.

«Мы видим, что в этом районе есть крупные комплексные проекты. Их строительство и реализация не входят в противоречие с развитием этой территории в целом», —резюмировал гендиректор компании Macon.

Андрей Пугачев