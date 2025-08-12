В Дагестане отменили угрозу атаки дронов

Главное управление МЧС по Дагестану утром 12 августа предупредило жителей республики об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов, а через четыре с половиной часа объявило отбой тревоги.

Экстренное предупреждение поступило в 4:42. Ведомство призвало граждан по возможности оставаться дома и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Находящимся на улице или в транспорте рекомендовали направиться в ближайшие укрытия.

МЧС также предупредило о возможных перебоях мобильного интернета и призвало жителей к бдительности.

В 9:10 того же дня ведомство сообщило об отбое угрозы атаки БПЛА на территории республики.

В Ставрополе ночью 12 августа отразили атаку беспилотников. Дроны подавили системы радиоэлектронной борьбы. Жертв среди населения нет. Однако осколки упавших БПЛА повредили окна в жилом комплексе.

Тат Гаспарян