Посуточная аренда квартир или отели: где выгоднее отдыхать на Ставрополье

В разгар сезона отпусков Сбер провёл исследование средней цены посуточной аренды жилья и отдыха в отелях России. Из шестнадцати выбранных городов в статистику попали четыре из Ставропольского края: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Мин.Воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky Фото: сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky

Среди курортных городов Ставрополья самые высокие цены на проживание в Кисловодске. Около 11 тысяч рублей за сутки предлагают заплатить гостям в трёхзвёздочной гостинице или отеле, аренда квартиры обойдётся около 6 тысяч рублей. В Пятигорске и Ессентуках за сутки в отеле отдыхающим предлагают заплатить от 6 до 7 тысяч рублей, аренда апартаментов в среднем 4 тысячи, в Минводах квартира на сутки будет дороже, примерно 6 тысяч, а гостиницу можно найти до 7 тысяч.

Роман Чеканов, Управляющий Ставропольским отделением Сбербанка: «Посуточная аренда жилья остаётся наиболее востребованным и выгодным вариантом для отдыхающих в курортных городах Ставропольского края. В Пятигорске и Ессентуках разница между стоимостью гостиничного номера и арендой квартиры составляет 50—60%, что позволяет туристам значительно экономить на проживании, особенно при длительных поездках. При этом, Мин.Воды выделяются на общем фоне – здесь разрыв минимальный всего 25,5% или около 1,1 тыс. рублей в сутки».

В городах, которые проанализировали, аренда квартир посуточно в среднем на 60% дешевле, чем проживание в гостиницах. Самая большая разница в цене за сутки между отелями и апартаментами зафиксирована в курортных местах Республики Крым и доходит до 161%. Если взять среднее значение по всем шестнадцати городам, то стоимость проживания в съёмной квартире около 5,3 тыс. руб. за сутки, тогда как в трёхзвёздочной гостинице — 8,5 тыс. рублей.