Мэр Ставрополя сообщил об отражении ночной атаки БПЛА

В Ставрополе ночью 12 августа отразили атаку беспилотников. Дроны подавили системы радиоэлектронной борьбы, сообщил мэр Иван Ульянченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Алферова Фото: Екатерина Алферова

Жертв среди населения нет. Однако осколки упавших БПЛА повредили окна в жилом комплексе в северо-западной части Ставрополя и несколько автомобилей. Также пострадали стекла одного из социальных объектов.

На месте происшествия работают экстренные службы города.

Мэр поручил администрации Промышленного района провести поквартирный обход для фиксации всех повреждений. К обследованию домов подключится управляющая компания.

«К восстановлению приступим сегодня, как только поквартирный обход будет завершен и определен фронт работ»,— заявил Иван Ульянченко.

Также поступили данные о сигнале тревоги в Невинномысске. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил об объявлении беспилотной опасности в регионе.

Тат Гаспарян