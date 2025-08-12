Володин: в ГД подготовят предложения по изменению ситуации с домашними заданиями

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что большинство опрошенных им россиян говорят о чрезмерной нагрузке на школьников. Такой вывод господин Володин сделал на основе 9 тыс. комментариев под последним постом на эту тему.

«Анализ показывает: большинство считает, что нагрузка на школьников избыточна, ее необходимо снижать»,— написал он в Telegram-канале. Господин Володин подчеркнул, что последняя публикация собрала 1,2 млн просмотров и вызвала «оживленную дискуссию» в комментариях. На основе анализа мнений, подчеркнул парламентарий, Госдума предложит шаги по изменению ситуации.

Вместо отмены домашнего задания в комментариях к прошлому посту россияне предлагали изменить к нему подход, сообщил господин Володин. Некоторые советовали «исключить формализм» из внеклассных заданий, другие предлагали оставить домашнее задание для закрепления материала.

9 августа Вячеслав Володин запустил опрос об отмене домашних заданий. По его словам, граждане оставили около 10 тыс. комментариев по этому поводу, в которых более 50% подтвердили наличие избыточной внеклассной нагрузки на школьников.

Опрошенные «Ъ» учителя и эксперты указывают, что вся система школьного образования подразумевает выполнение домашних заданий. Их отмена повлечет за собой кардинальную реформу.

