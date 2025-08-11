Воронежский «Факел» одержал четвертую подряд победу в Первой лиге

Матч четвертого тура Первой лиги между «КАМАЗом» из Набережных Челнов и воронежским «Факелом» закончился со счетом 1:2. Игра прошла на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах 11 августа.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поздравил местных любителей футбола с победой команды.

«Как обычно, на высоте были болельщики «Факела». На трибуны стадиона в Набережных Челнах приехали около 100 воронежцев. Традиционно им удалось создать на выезде практически домашнюю атмосферу»,— отметил глава региона.

«Воронежская команда продолжает сыгрываться. Ждем от нее еще более зрелищной и результативной борьбы на поле. Видно, что желание и все возможности для этого есть»,— добавил он.

Это уже четвертая подряд победа воронежцев в турнире Первой лиги. В первой игре они обошли костромской «Спартак», во второй — «Уфу», в третьей — саратовский «Сокол». В следующем туре «Факел» на выезде встретится с «Черноморцем» из Новороссийска. Матч запланирован на 17 августа.

Юрий Голубь