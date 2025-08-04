Воронежский «Факел» одержал третью подряд победу в Первой лиге

Матч третьего тура Первой лиги между воронежским «Факелом» и саратовским «Соколом» закончился со счетом 1:0. Он прошел на стадионе «Факел» в Воронеже 3 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трибуны на мачте третьего тура Первой лиги между воронежским «Факелом» и саратовским «Соколом»

Фото: из Telegram-канала Александра Гусева Трибуны на мачте третьего тура Первой лиги между воронежским «Факелом» и саратовским «Соколом»

Фото: из Telegram-канала Александра Гусева

Счет открыл защитник воронежского клуба Игорь Юрганов на 60-й минуте встречи.

«Сегодня тяжелейшая игра. Много длинных передач, борьба, нагнетают, аут, прессингуют. Они так сбили нашу игру в первом тайме. Мы концовку первого тайма провели хорошо и второй тайм тоже. И хорошо, что такой ливень начался так поздно. Нам удалось сыграть, забить, а потом уже бодаться и с погодой, и с этой командой»,— сказал главный тренер «Факела» Игорь Шалимов.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев также отметил игру клуба в конце первого тайма и гол в начале второго — «под проливной дождь с лужами на поле, гром» и крики болельщиков. «Затем были очень опасные моменты у ворот соперника, которые только чудом не переросли в голы. Вот такой футбол в исполнении наших ребят мы особенно любим. Дождь не может идти вечно, а туман обязательно развеивается»,— уверен господин Гусев.

Глава региона добавил, что болельщики устроили шоу перед матчем и «были на высоте во время игры»: «На трибунах царила особая атмосфера: флаги, кричалки и, конечно, благородный Ворон на огромном баннере, который с первых минут погнал команду вперед!».

Это уже третья подряд победа воронежцев в турнире Первой лиги. В первой игре они обошли костромской «Спартак», во второй — «Уфу». В следующем туре «Факел» на выезде встретится с «КАМАЗОМ» из города Набережные Челны. Матч запланирован на 11 августа.

Алина Морозова