Воронежский «Факел» победил в первом домашнем матче Первой лиги

Матч второго тура Первой лиги между воронежским «Факелом» и клубом «Уфа» закончился со счетом 1:0. Он прошел на стадионе «Факел» в Советском районе Воронежа 27 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки и тренеры воронежского футбольного клуба «Факел» после победы в последнем матче

Фото: ФК «Факел» Игроки и тренеры воронежского футбольного клуба «Факел» после победы в последнем матче

Фото: ФК «Факел»

Счет был открыт только на 80-й минуте встречи. Гол в ворота гостей забил защитник Илья Гапонов.

«Настраиваем ребят на победу и на качество игры. Без поставленной игры сложно добиться результатов. Есть, что разобрать. Моментов, подходов, как сейчас модно говорить, у нас было много. Такие игры опасны, на самом деле. Наши защитники были начеку»,— сказал главный тренер воронежцев Игорь Шалимов, комментируя игру.

Губернатор Александр Гусев в свою очередь отметил, что у «Факела» было больше моментов, чем у «Уфы», также воронежцы, по его мнению, много атаковали. Глава региона добавил, что победа команды стала одним из самых приятных подарков на его день рождения.

Матч посетили 10 003 зрителя. Следующий воронежский клуб также проведет дома — 3 августа он примет саратовского «Сокола».

В первой игре в рамках турнира Первой лиги «Факел» победил костромской «Спартак» со счетом 0:1.

В последнем, 30-м туре РПЛ воронежский клуб сыграл вничью с «Крыльями Советов», финишировав на последнем месте турнирной таблицы с 18 очками. По итогам сезона «Факел» вернулся в Первую лигу спустя три сезона в высшем дивизионе. Александр Гусев поставил задачу руководству команды вывести ее в РПЛ за год.

Алина Морозова