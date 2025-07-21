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Воронежский «Факел» одержал победу в первом матче после выхода из РПЛ

В первом туре сезона Первой лиги воронежский «Факел» победил костромской «Спартак» со счетом 0:1. Матч прошел 20 июля на стадионе «Урожай» в Костроме.

Трибуны на первом матче воронежского «Факела» в Первой лиге

Трибуны на первом матче воронежского «Факела» в Первой лиге

Фото: из Telegram-канала ФК «Факел»

Трибуны на первом матче воронежского «Факела» в Первой лиге

Фото: из Telegram-канала ФК «Факел»

Счет открыл албанский нападающий «Факела» Белайди Пуси, который провел первый матч за воронежскую команду.

«Ожидали тяжелую игру, что и увидели. В принципе могли забить и пораньше, могли забить и второй гол. В целом доволен результатом»,— прокомментировал игру главный тренер воронежцев Игорь Шалимов.

Матч в Костроме посетили 3 200 человек, в том числе 300 болельщиков из Воронежа.

В следующем туре, который запланирован на 27 июля, «Факел» примет на одноименном стадионе футбольный клуб «Уфа».

В последнем, 30-м туре РПЛ воронежский клуб сыграл вничью с «Крыльями Советов», финишировав на последнем месте турнирной таблицы с 18 очками. По итогам сезона «Факел» вернулся в Первую лигу спустя три сезона в РПЛ. Глава региона Александр Гусев поставил задачу руководству команды вывести ее в высшую лигу за год.

Фотогалерея

Как «Факел» провел последний матч в РПЛ

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Хотя ни для одной из команд этот матч принципиальным не был, он получился довольно драматичным

Хотя ни для одной из команд этот матч принципиальным не был, он получился довольно драматичным

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Счет в матче открыли гости: на 29-й минуте Доминик Ороз поразил ворота Виталия Гудиева, забив мяч пяткой

Счет в матче открыли гости: на 29-й минуте Доминик Ороз поразил ворота Виталия Гудиева, забив мяч пяткой

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Игровой момент: нападающий &quot;Факела&quot; Алексей Каштанов бьет по мячу, его блокируют игроки &quot;Крыльев Советов&quot;

Игровой момент: нападающий "Факела" Алексей Каштанов бьет по мячу, его блокируют игроки "Крыльев Советов"

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Ответный мяч «Факела» забил форвард Владимир Ильин с пенальти

Ответный мяч «Факела» забил форвард Владимир Ильин с пенальти

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Одиннадцатиметровый удар был назначен на 85-й минуте матча после игры рукой со стороны защитника «Крыльев Советов» Доминика Ороза, автора первого мяча в этом матче

Одиннадцатиметровый удар был назначен на 85-й минуте матча после игры рукой со стороны защитника «Крыльев Советов» Доминика Ороза, автора первого мяча в этом матче

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

«Факел» финишировал на последнем месте турнирной таблицы с 18 очками

«Факел» финишировал на последнем месте турнирной таблицы с 18 очками

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

«Крылья Советов» набрали 31 очко и заняли десятое место

«Крылья Советов» набрали 31 очко и заняли десятое место

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

По итогам сезона «Факел» вернется в Первую лигу спустя три сезона в РПЛ

По итогам сезона «Факел» вернется в Первую лигу спустя три сезона в РПЛ

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Вместе с «Факелом» из РПЛ также вылетел «Оренбург»

Вместе с «Факелом» из РПЛ также вылетел «Оренбург»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Игру на стадионе «Факел» в Воронеже смотрел 7871 зритель

Игру на стадионе «Факел» в Воронеже смотрел 7871 зритель

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

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Хотя ни для одной из команд этот матч принципиальным не был, он получился довольно драматичным

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Счет в матче открыли гости: на 29-й минуте Доминик Ороз поразил ворота Виталия Гудиева, забив мяч пяткой

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Игровой момент: нападающий "Факела" Алексей Каштанов бьет по мячу, его блокируют игроки "Крыльев Советов"

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Ответный мяч «Факела» забил форвард Владимир Ильин с пенальти

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Одиннадцатиметровый удар был назначен на 85-й минуте матча после игры рукой со стороны защитника «Крыльев Советов» Доминика Ороза, автора первого мяча в этом матче

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

«Факел» финишировал на последнем месте турнирной таблицы с 18 очками

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

«Крылья Советов» набрали 31 очко и заняли десятое место

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

По итогам сезона «Факел» вернется в Первую лигу спустя три сезона в РПЛ

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Вместе с «Факелом» из РПЛ также вылетел «Оренбург»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Игру на стадионе «Факел» в Воронеже смотрел 7871 зритель

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

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Алина Морозова