Воронежский «Факел» одержал победу в первом матче после выхода из РПЛ
В первом туре сезона Первой лиги воронежский «Факел» победил костромской «Спартак» со счетом 0:1. Матч прошел 20 июля на стадионе «Урожай» в Костроме.
Трибуны на первом матче воронежского «Факела» в Первой лиге
Фото: из Telegram-канала ФК «Факел»
Счет открыл албанский нападающий «Факела» Белайди Пуси, который провел первый матч за воронежскую команду.
«Ожидали тяжелую игру, что и увидели. В принципе могли забить и пораньше, могли забить и второй гол. В целом доволен результатом»,— прокомментировал игру главный тренер воронежцев Игорь Шалимов.
Матч в Костроме посетили 3 200 человек, в том числе 300 болельщиков из Воронежа.
В следующем туре, который запланирован на 27 июля, «Факел» примет на одноименном стадионе футбольный клуб «Уфа».
В последнем, 30-м туре РПЛ воронежский клуб сыграл вничью с «Крыльями Советов», финишировав на последнем месте турнирной таблицы с 18 очками. По итогам сезона «Факел» вернулся в Первую лигу спустя три сезона в РПЛ. Глава региона Александр Гусев поставил задачу руководству команды вывести ее в высшую лигу за год.