Воронежский «Факел» одержал победу в первом матче после выхода из РПЛ

В первом туре сезона Первой лиги воронежский «Факел» победил костромской «Спартак» со счетом 0:1. Матч прошел 20 июля на стадионе «Урожай» в Костроме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трибуны на первом матче воронежского «Факела» в Первой лиге

Фото: из Telegram-канала ФК «Факел» Трибуны на первом матче воронежского «Факела» в Первой лиге

Фото: из Telegram-канала ФК «Факел»

Счет открыл албанский нападающий «Факела» Белайди Пуси, который провел первый матч за воронежскую команду.

«Ожидали тяжелую игру, что и увидели. В принципе могли забить и пораньше, могли забить и второй гол. В целом доволен результатом»,— прокомментировал игру главный тренер воронежцев Игорь Шалимов.

Матч в Костроме посетили 3 200 человек, в том числе 300 болельщиков из Воронежа.

В следующем туре, который запланирован на 27 июля, «Факел» примет на одноименном стадионе футбольный клуб «Уфа».

В последнем, 30-м туре РПЛ воронежский клуб сыграл вничью с «Крыльями Советов», финишировав на последнем месте турнирной таблицы с 18 очками. По итогам сезона «Факел» вернулся в Первую лигу спустя три сезона в РПЛ. Глава региона Александр Гусев поставил задачу руководству команды вывести ее в высшую лигу за год.

Фотогалерея Как «Факел» провел последний матч в РПЛ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Хотя ни для одной из команд этот матч принципиальным не был, он получился довольно драматичным Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Счет в матче открыли гости: на 29-й минуте Доминик Ороз поразил ворота Виталия Гудиева, забив мяч пяткой Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Игровой момент: нападающий "Факела" Алексей Каштанов бьет по мячу, его блокируют игроки "Крыльев Советов" Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Ответный мяч «Факела» забил форвард Владимир Ильин с пенальти Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Одиннадцатиметровый удар был назначен на 85-й минуте матча после игры рукой со стороны защитника «Крыльев Советов» Доминика Ороза, автора первого мяча в этом матче Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский «Факел» финишировал на последнем месте турнирной таблицы с 18 очками Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский «Крылья Советов» набрали 31 очко и заняли десятое место Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский По итогам сезона «Факел» вернется в Первую лигу спустя три сезона в РПЛ Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Вместе с «Факелом» из РПЛ также вылетел «Оренбург» Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Игру на стадионе «Факел» в Воронеже смотрел 7871 зритель Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Следующая фотография 1 / 10 Хотя ни для одной из команд этот матч принципиальным не был, он получился довольно драматичным Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Счет в матче открыли гости: на 29-й минуте Доминик Ороз поразил ворота Виталия Гудиева, забив мяч пяткой Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Игровой момент: нападающий "Факела" Алексей Каштанов бьет по мячу, его блокируют игроки "Крыльев Советов" Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Ответный мяч «Факела» забил форвард Владимир Ильин с пенальти Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Одиннадцатиметровый удар был назначен на 85-й минуте матча после игры рукой со стороны защитника «Крыльев Советов» Доминика Ороза, автора первого мяча в этом матче Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский «Факел» финишировал на последнем месте турнирной таблицы с 18 очками Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский «Крылья Советов» набрали 31 очко и заняли десятое место Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский По итогам сезона «Факел» вернется в Первую лигу спустя три сезона в РПЛ Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Вместе с «Факелом» из РПЛ также вылетел «Оренбург» Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Игру на стадионе «Факел» в Воронеже смотрел 7871 зритель Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Смотреть

Алина Морозова