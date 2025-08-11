Трамп ожидает территориального обмена между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп допустил возможность обмена территориями во время переговоров по урегулированию на Украине. Такое мнение господин Трамп высказал на пресс-конференции в Белом доме.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

По его словам, США постараются вернуть Украине часть утраченных территорий, однако соглашение должно учитывать интересы обеих сторон. «Будет обмен землями на благо Украины. Но будут и плохие вещи для обеих сторон... Мы изменим линии фронта»,— сказал американский лидер. Трансляция пресс-конференции велась на Youtube-канале Fox News.

Господин Трамп также выразил обеспокоенность позицией президента Украины Владимира Зеленского по поводу территориальных уступок. Президент США напомнил слова господина Зеленского о том, что ему нужно получить «одобрение» на обмен землями в соответствии с конституцией. При этом, отметил президент США, ему не нужно было получать одобрение на начало боевых действий.

Встреча господ Путина и Трампа запланирована на 15 августа на Аляске. Украинский лидер не приглашен на переговоры, однако президент США пообещал в дальнейшем «усадить за стол переговоров» и Владимира Зеленского.

