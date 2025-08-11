Трамп заявил, что недоволен позицией Зеленского по вопросам территорий

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским, но при этом не согласился с его позицией по территориальным вопросам. Прежде украинский лидер заявил, что не может пойти на территориальные уступки из-за положений конституции Украины.

«Я хорошо лажу с Зеленским. Но я не согласен с тем, что он сделал. Очень глубоко не согласен. Этой войны не должно было быть. — сказал Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.— Меня немного обеспокоило то, что говорил Зеленский: "Мне нужно получить одобрение в соответствии с конституцией". Ему не требовалось одобрение, чтобы вступить в войну и всех убить. Но ему нужно одобрение для обмена территориями. Поскольку будут некоторые обмены территориями».

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что российское предложение по мирному плану включает два этапа, первый из которых — вывод ВСУ из Донецкой области, а также заморозка линии фронта в Запорожье и Херсоне. Дональд Трамп говорил, что при согласовании мирного договора речь пойдет о «некотором обмене территориями к обоюдной выгоде» Москвы и Киева. Деталей он не уточнил. Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность территориальных уступок.

Лусине Баласян